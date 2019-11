Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heimbach (ots)

Am 17.11.2019, gg. 02:58 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 169 von Ruschberg in Richtung Heimbach. In einer scharfen Kurve verlor dieser die Kontrolle über den PKW, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl er, als auch seine 18-jährige Beifahrerin wurden hierbei verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht. Da der Fahrzeugführer alkoholisiert war, wurde diesem eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

