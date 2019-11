Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Merzkirchen-Körrig (ots)

Am Samstag, 16.11.2019 kam es gegen 16:40 Uhr auf der K 112 zwischen den Ortslagen Merzkirchen Körrig und Rommelfangen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Ein 34-jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg kollidierte mit der am Fahrbahnrand gehenden 37-jährigen Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Autofahrer den vorgeschriebenen Seitenabstand nicht eingehalten haben. In Folge der Kollision wurde die Fußgängerin verletzt und musste ins Krankenhaus Merzig verbracht werden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550, erbeten.

