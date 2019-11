Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein, Prof.-Schlossmacher-Straße (ots)

Am Donnerstag, den 15.11.2019, kommt es zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in der Prof.-Schlossmacher-Straße 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein silberner Skoda vermutlich durch ein einparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610.

