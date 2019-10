Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Mercedes gestohlen

Südlohn (ots)

In der Nacht zum Freitag meldete ein Mitarbeiter der Tankstelle Brockbach-Süd (A30) der Polizei ein unverschlossen abgestelltes weißes Mercedes Cabrio der E-Klasse. Der Fahrer hatte sich kurz zuvor entfernt.

Die zuständige Autobahnpolizei bat die Polizei Borken um Ermittlungen an der Anschrift der Halterin in Südlohn (Lindenstraße). Die Halterin hatte den Diebstahl ihres Fahrzeugs, den sie gegen 21.00 Uhr vor dem Haus abgestellt hatte noch nicht bemerkt. Der Pkw ist mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Möglicherweise haben die Täter das Funksignal des Schlüssels verstärkt und konnten so den Pkw stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

