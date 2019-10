Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hoher Sachschaden an Rohbau angerichtet

Bocholt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 09.30 Uhr, bis Donnerstag, 17.20 Uhr, beschädigten noch unbekannte Täter zahlreiche Fenster und Türen eines Rohbaus an der Josef-Fehler-Straße. In das Gebäude eindringen konnten der oder die Täter nicht. Der Sachschaden liegt im 5-stelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell