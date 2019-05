Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - E-Bike in der Lindenstraße gestohlen

Bersenbrück (ots)

Ein schwarzes E-Bike mit dem grünen Schriftzug des Herstellers Gudereit, stahlen Unbekannte am Mittwochabend in der Lindenstraße. Der oder die Täter machten sich zwischen 20.30 und 20.45 Uhr an dem 28-Zoll-Rad zu schaffen und erbeuteten zudem eine schwarz-weiße Fahrradtasche, die sich an dem E-Bike befand. Zeugenhinweise erbittet die Bersenbrücker Polizei unter der Rufnummer 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell