Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Exhibitionist mit Fahrrad unterwegs

Melle (ots)

Zwei Kinder trafen am Dienstagnachmittag, zwischen 16.10 Uhr und 16.25 Uhr, an der Fußgänger-/Radfahrer-Überführung der Autobahn - Im Lienesch- auf einen Mann, der in ihrem Beisein an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Dieser Mann, war ca. 30 Jahre alt, hatte blonde glatte ungepflegte Haare, ist insgesamt eine ungepflegte Erscheinung, war bekleidet mit einem hellblauen Pullover mit KAPPA-Aufschrift, einer blauen Hose und war im Hüftbereich untersetzt. Der Unbekannte war mit einem silbernen, älteren Fahrrad unterwegs, das zwei seitliche Spiegel hatte und auf dem Gepäckträger sechs Cola Flaschen transportierte. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Unbekannten ein und konnte ihn im Bereich Reinickendorfer Ring/ Lindath/ Spandauer Straße sichten, aber der Mann reagierte nicht auf Anhaltesignale, sondern flüchtete in Richtung Laerscher Weg. Die Polizei Melle bittet um Zeugenhinweise zu der beschriebenen Person, die sich längere Zeit in dem Bereich Reinickendorfer Ring/ IGS/ Autobahn aufgehalten haben muss. Anrufe werden unter 05422 920600 entgegen genommen.

