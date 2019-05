Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Peugeot Roller gestohlen

Bad Essen (ots)

Einen roten Roller der Marke Peugeot, Modell Speedfight2, entwendeten Unbekannte am Mittwochmorgen in der Straße An der Apke. Das Zweirad mit den Versicherungskennzeichen 322VGF stand auf einem frei zugänglichen Anwesen, als es zwischen 06 und 11 Uhr ins Visier der Diebe geriet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

