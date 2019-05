POL-OS: Stadt und Landkreis Osnabrück - Fazit des polizeilichen Einsatzes "Maifeierlichkeiten"

Polizeiinspektion Osnabrück

Für die Polizei in Stadt und Landkreis Osnabrück waren die Maifeierlichkeiten ein personell großer Einsatz. Zahlreiche Beamte versahen an dem Feiertag Dienst, damit andere in Ruhe feiern konnten. Doch ganz so ruhig war es nicht, denn die Polizei musste viele Einsätze abarbeiten. In Melle feierten ca. 1000 junge Leute am Weberhaus. Bis gegen 15 Uhr verlief die Veranstaltung friedlich, allerdings nahm die Zahl der alkoholisierten Personen zu, so dass die Sanitätsstelle 25 Personen behandeln musste. 17 Personen erhielten einen Platzverweis, zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen, angezeigt wurden zwei Sachbeschädigungen, zwei Körperverletzungen und drei gefährliche Körperverletzungen. In Bad Laer, am "Römerlager" waren ca. 500 junge Leute am Feiern. Die Beamten erteilten einer Person einen Platzverweis, dem er allerdings nicht folgte und Widerstand leistete. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Daneben wurden noch Anzeigen wegen Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen. Der Rubbenbruchsee war am 1.Mai das Ziel von ca. 400-500 Menschen. Wegen des übermäßigen Alkoholkonsums der jungen Leute mussten Rettungskräfte mehrfach medizinische Versorgung leisten. Es wurden drei gefährliche Körperverletzungen angezeigt. Auf dem Marsch der Lemminge waren ca. 1500 Teilnehmer von Ankum nach Kettenkamp unterwegs, unter dem Konsum erheblicher Alkoholmengen und daraus resultierender erhöhter Aggressivität. Die Bersenbrücker Beamten registrierten acht Platzverweise, fünf Ingewahrsamnahmen, drei vorläufige Festnahmen und 54 Identitätsfeststellungen. Es wurden zwei Anzeigen wegen Widerstandes aufgenommen und eine wegen Beleidigung, eine wegen Sachbeschädigung und fünf wegen gefährlicher Körperverletzung. Durch den Rettungsdienst wurden 16 Personen medizinisch versorgt bzw. in die örtlichen Krankenhäuser gebracht. Im Nettetal waren etwa 1000 Maigänger unterwegs, die sich weitläufig im Gebiet verteilten. Die Veranstaltung verlief friedlich und störungsfrei. In Bramsche waren zahlreiche Kleingruppen am Mittellandkanal unterwegs, auch hier meldet die Polizei: "Keine besonderen Vorkommnisse".

