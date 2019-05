Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwer verletzt nach Unfall am Pottgraben

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 16.55 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich Pottgraben/Konrad-Adenauer-Ring. Ein 35-jähriger Mann mit einem Seat MII war auf dem Ring in Richtung Petersburger Wall unterwegs. Im Bereich Pottgraben fuhr er auf dem falschen Fahrstreifen und wollte er nach links abbiegen, was allerdings verboten ist. Er fuhr weiter in Richtung Petersburger Wall und übersah eine 44-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Seat Ibiza vom Petersburger Wall nach links in den Pottgraben abbiegen wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mußten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 5000,-Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens war die Unfallstelle voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

