POL-KLE: Wohnungseinbruch

Goch (ots) - Am Samstag (8. Dezember 2018) gelangten in der Zeit zwischen 17.45 und 20.10 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Brückenstraße. Hier durchsuchten sie mehrere Behältnisse und entwendeten Schmuck, eine Spiegelreflexkamera sowie ein Notebook und einen Tablet-PC. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

