Uedem (ots) - Am Sonntag, 09.12.2018 gegen 01:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Essener die Kervenheimer Straße in Uedem und wollte die Boxteler Bahn überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 52-jährigen Autofahrers aus Uedem. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell