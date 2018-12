POL-KLE: Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Goch (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 06.12.18, 05:00 Uhr bis Freitag, 07.12.18, 15.40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage an der Weezer Straße in Goch ein. Aus der Garage entwendeten die Täter eine Bohrmaschine der Marke Makita, einen Akkuschrauber, ein Baustellenradio und eine Kiste Bier.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.

