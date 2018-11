POL-HS: Pkw Peugeot gestohlen

Gangelt-Breberen (ots) - Von einem Gelände an der Straße Am Steg entwendeten unbekannte Täter am 28. November (Mittwoch), gegen 14 Uhr, einen grauen Pkw Peugeot Partner mit HS-Kennzeichen. Zeugen hatten kurz vor der Tat einen blau-violetten Pkw Opel Astra mit niederländischen Kennzeichen auf der Straße Am Steg gesehen. Im Pkw saßen zwei männliche Personen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, die beide Mützen trugen. Kurze Zeit später sahen sie das Fahrzeug sowie den entwendeten Pkw Peugeot mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Waldfeuchter Straße davon fahren. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die das entwendete Fahrzeug oder den blau-violetten Pkw Opel Astra gesehen oder die Tat beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

