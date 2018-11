Erkelenz (ots) - Am 23. November (Freitag) klingelte gegen 16 Uhr ein unbekannter Mann an der Tür eines Hauses an der Straße In Venrath. Er gab sich gegenüber der älteren Bewohnerin als Vertreter für Staubsauger aus, so dass die Seniorin keinen Verdacht schöpfte und ihn eintreten ließ. In der Wohnung war von Staubsaugern nicht mehr die Rede, vielmehr entblößte er sein Geschlechtsteil. Daraufhin verwies die Seniorin ihn resolut des Hauses. Er kam der Aufforderung sofort nach und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, denen der Mann aufgefallen ist bzw. sie Angaben zu seiner Person machen können oder bei denen er unter dem Vorwand ein Staubsauger Vertreter zu sein ebenfalls geklingelt hat, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

