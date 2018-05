POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich zur Mittagszeit in der Magdeburger Straße ereignete, suchen die Ermittler der Verkehrsunfallaufnahme-West.

Gegen 11:50 Uhr kam es in Höhe des Anwesens 1 vor der dortigen Ampel zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 41-jährige Lenker eines weißen Hyundai Pkw mit HP-Kennzeichen, der in Richtung B 38 unterwegs war, auf den schwarzen Suzuki eines 53-jährigen Weinheimers auf und schob diesen wiederum auf den blauen Mazda einer 38-jährigen Frau. Bei dem Unfall, dessen Hergang noch nicht vollständig rekonstruiert werden konnte, wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Schleudertraumata zur Beobachtung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde polizeilicherseits auf über 17.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden unter 0621/174-4045 erbeten.

