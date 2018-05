POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Bürgerhaus - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22:15 Uhr bis Donnerstag, 7:50 Uhr, suchte ein bislang Unbekannter das Bürgerhaus in der Lutherstraße heim. Der Täter verschaffte sich Zutritt, indem er im Treppenhaus des Nachbaranwesens eine Zugangstüre aufbrach. Im Inneren machte er sich an einer Saaltür zu schaffen und durchsuchte mehrere Schränke nach Diebesgut. Aus einer Geldkassette entwendete er einen geringen Bargeldbetrag und machte sich damit wieder aus dem Staub. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden schlägt mit ca. 1.000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

