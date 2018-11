POL-HS: Spielhalle aufgebrochen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstag, 27. November, zwischen 1 Uhr und 8 Uhr, gewaltsam die Tür einer Spielhalle an der Ernst-Reuter-Straße auf. Nachdem sie so ins Gebäude gelangt waren, hebelten sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen die darin befindlichen Geldkassetten.

