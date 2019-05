Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Unbekannte fällten Bäume

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kettenkamp (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen zwei Sachbeschädigungen, die sich in der Nacht zum 01. Mai ereigneten. Unbekannte fällten zwischen 20:00 und 23:55 Uhr sowohl in der Moorstraße als auch auf dem Hof der Grundschule einen Baum. Die Täter haben hierzu offenbar eine Axt oder ein Beil eingesetzt. Die Gemeinde Kettenkamp hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohung in Höhe von 100 Euro ausgelobt. Hinweise bitte an die Polizeistation Ankum, Telefonnummer: 05462-8405.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell