POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anrufe von falschen Polizisten - Fremder beim Einbruchsversuch ertappt - Unfälle

Backnang: Unfallfluchten

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr von Backnang in Richtung Steinbach (K 1897). Im Bereich der Eisenbahnbrücke geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegengekommenen Ford Fiesta. Der Verursacher fuhr weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei einer weiteren Unfallflucht wurde Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen schrammte ein Unbekannter einen in der Waldstraße geparkten Pkw Ford Tourneo auf der linken Fahrzeugseite. Hinweise zu den Unfällen und den unbekannten Verursachern, nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein weiteres geparktes Auto wurde in der Hegnacher Straße beschädigt. Möglicherweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit einem entsprechenden Anbaugeräte streifte der Spurenlage zufolge einen Jeep beim Vorbefahren. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Mann auf Balkon

Ein Bewohner der Bühlstraße ertappte am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr einen jungen Mann, der am Haus auf den Balkon kletterte und sich an einer geöffneten Balkontüre zu schaffen machte. Ob der Fremde in der Wohnung war, ist bislang noch unklar. Die Anwohner haben mehrfach den Fremden aufgefordert, das Anwesen zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Fremde nach und lief weg. Die alarmierte Polizei konnte den 21-jährigen Mann noch unweit des Tatorts feststellen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Schorndorf: Versuchter Einbruch

Ein unbekannter drang am Sonntag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude einer Bar in der Karlstraße ein. Im Gebäude versuchte er eine Metalltüre aufzubrechen, die jedoch der Gewaltanwendung standhielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Schorndorfer Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen geparkten Mercedes, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall, der sich im Zeitraum von Samstagnachmittag und Montagmorgen ereignete. Sachdienliche Hinweise wird von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Weinstadt: In Scheune eingebrochen

Am Wochenende wurde in Schnait in eine Scheune eingebrochen. Der Einbrecher hat hierzu gewaltsam Holzbretter an dem Holzschuppen abgerissen und letztlich mehrere Motorsägen und Elektrogeräte gestohlen. Hinweise zur Tat, die bei einem Feldweg in der Verlängerung der Beethovestraße verübt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Rems-Murr-Kreis: Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter -

Am Sonntag gingen erneut in einigen Haushalten im Rems-Murr-Kreis, insbesondere auch im Raum Winnenden, Anrufe falscher Polizeibeamter ein. Die Betrüger versuchten in bekannter Art die Bewohner über Vermögenswerte auszufragen. Im Gespräch sollte insbesondere auch vermittelt werden, dass die Wohnungen stark einbruchsgefährdet wären und deshalb das Hab und Gut der Angerufenen nicht mehr sicher sei. Die Anrufer erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche.

Die Polizei warnt einmal mehr vor dieser Masche und gibt folgende Tipps:

-Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögenswerte ausfragen und um Geldbeträge bitten.

-Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

-Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Auflegen sollten Sie, wenn

-Sie nicht sicher sind wer anruft

-Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben

-Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben

-Sie der Anrufer unter Druck setzt

-Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

-Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Sprechen Sie als Angehöriger mit älteren Verwandten über diese Betrugsmasche. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

