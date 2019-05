Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher flüchten ohne Beute

Osnabrück (ots)

Eine Eisdiele in der Straße In der Dodesheide geriet am frühen Donnerstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten die Schubladen vergeblich nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

