Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Spritzdüsen einer Scheinwerferreinigungsanlage

Trier (ots)

Im Zeitraum Samstag 16.11., 20:30 Uhr, bis Montag 18.11.2019, 07:45 Uhr, wurden an einem in der Eurener Straße in Trier, etwa in Höhe der dortigen Total-Tankstelle, abgestellten 3er BMW die Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage professionell ausgebaut und entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Trier in Verbindung. Tel: 0651/9779-3200.

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

www.polizei.rlp.de/pd.trier



