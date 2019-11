Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Riol (ots)

Am 09.11.2019, gegen 20:55 Uhr kam es in der Moselstraße in Riol zu einer Auseinandersetzung zwischen einem PKW Fahrer und einer 4-köpfigen Personengruppe. Im Verlaufe dieses Geschehens kam es zu einer Körperverletzung sowie einer Sachbeschädigung an PKW. Unter den Personen befand sich eine Frau mit Kinderwagen, die anderen Personen waren männlich. Die Frau, die als Zeugin in Betracht kommt und der männliche Haupttäter werden auf 20 - 25 Jahre geschätzt, die anderen beiden Männer auf 40 - 50 Jahre. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich, Tel.: 06502-915741, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Polizeikommissarin Bianca Geller

Telefon: 06502-9157-41

pischweich@polizei.rlp.de



