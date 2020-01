Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mit Kind udn 2,4 Promille im Auto unterwegs, Einbruch und Unfall

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz nach 14.00 Uhr am Donnerstag wollte ein 58 Jahre alter VW Golf-Fahrer von der Jagstheimer Hauptstraße auf das Gelände einer Tankstelle einfahren. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er mit dem Golf zunächst auf der Jagstheimer Hauptstraße an. Ein nachfolgender 58 Jahre alter VW Polo-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 56-jährige Beifahrerin im Golf leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Oberrot-Stiershof: Aufbruch einer Forsthütte

Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und Dienstag, 10:00 Uhr die Tür zu einer Forsthütte im Gewann Graugreut auf. Aus der Hütte entwendeten Sie einen Stromgenerator, für dessen Abtransport ein Fahrzeug notwendig war.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940014.

Schwäbisch Hall/ Wolpertshausen: Mit Kind und 2,4 Promille im Auto unterwegs

Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend über Notruf, dass er in der Crailsheimer Straße in Schwäbisch Hall einen Verkehrsteilnehmer bemerkt habe, der in Schlangenlinien unterwegs wäre und auch bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Im Rahmen der Fahndung konnte der besagte PKW in der Hallerstraße am Fahrbahnrand festgestellt werden. Der 27-jährige Fahrer saß noch am Steuer des Renaults. Auf dem Rücksitz saß ein fünfjähriger Junge, von dem der Mann zunächst angab, es würde sich um seinen Sohn handeln. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Junge lediglich ein Verwandter des Mannes war. Bei dem Gespräch bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen. Erst nach mehreren Versuchen war der Mann dann in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Das Ergebnis lag bei knapp 2,4 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der fünfjährige Bub konnte an seine Mutter übergeben werden. Dem Trunkenbold droht ein Strafverfahren.

