Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien, Unfallflucht & Gartenhaus aufgebrochen

Aalen (ots)

Lorch: Unterführungen mit Farbe beschmiert

Zwischen dem 23.12.2019 und dem 02.01.2020 wurden die Wände der Fußgängerunterführungen in der Friedrichstraße sowie in der Wilhelmstraße mit Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt jeweils ca. 500 Euro. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Mögglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 27.12.2019 beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bahnhofstraße einen geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mitsubishi, der zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Waldstetten: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Dienstag und Donnerstag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gartenhütte im Gewann Eiersberg ein und dursuchten diese nach Diebesgut. Da sie offensichtlich nicht fündig wurden, flüchteten sie unverrichteter Dinge wieder. Zurück ließen sie allerdings Beschädigungen an der Eingangstüre in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell