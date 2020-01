Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Hund springt Frau an

Aalen (ots)

Rot am See: Fahrerflucht

Am Freitagmorgen zwischen 8:20 Uhr und 8:30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Crailsheimer Straße geparkten PKW der Marke Opel beschädigt. Vermutlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Verursacherfahrzeug und dem Opel, als der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen rückwärts ausgeparkt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 074951 480-0 zu melden.

Ilshofen-Wolpertshasusen: Unfall auf Autobahn

Zwischen der Anschlussstelle Ilshofen-Wolpertshausen und der Anschlussstelle Kirchberg befuhr am Freitagmorgen gegen 3:45 Uhr ein 27 Jahre alter Mann den rechten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit seinem VW Passat mit hoher Geschwindigkeit ungebremst auf das Heck eines vorausfahrenden Gefahrguttransporters der Marke Mercedes-Benz eines 63-Jährigen auf. Anschließend kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Der Gefahrgut-Tank blieb glücklicherweise unbeschädigt, sodass die Ladung nicht austrat. Der 27-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Mann möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Auch der Führerschein des Unfallfahrers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Hund springt Seniorin an

Ein 74 Jahre alter Mann hatte am Mittwoch gegen 14:00 Uhr seinen Schäferhund beim Spazierengehen nicht angeleint. Dieser sprang dann im Bereich Blätteracker/ Mahläckerstraße eine 76-jährige Frau an, so dass diese zu Boden stürzte und sich verletzte. Dem Hundehalter droht nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell