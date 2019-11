Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: 22-jähriger Golf-Fahrer wendet auf der Autobahn und wird von der Polizei gestoppt - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Mannheim/BAB 656 (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 22-jähriger Golf-Fahrer am Autobahnkreuz Mannheim zum Falschfahrer, konnte jedoch durch eine Polizeistreife gestoppt werden, bevor jemand zu Schaden kam. Der junge Mann war kurz nach fünf Uhr am Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Frankfurt statt in Richtung Stuttgart abgebogen. Als er dies bemerkte, wendete er sein Fahrzeug in der Überleitung und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück. Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Mannheim, die wenig später in Richtung Frankfurt abbog, bemerkte in der Überleitung ein vorausfahrendes Fahrzeug, das plötzlich stark abbremste. Im selben Moment kam der 22-Jährige entgegen und passierte das bremsende Fahrzeug. Dabei kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zu keiner Kollision. Die Beamten schalteten sofort das Blaulicht ein und konnten den Falschfahrer stoppen.

Ein Alkoholtest, wie auch ein Drogentest bei dem 22-jährigen Mann verlief ohne Befund.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, insbesondere den Verkehrsteilnehmer, der sein Auto stark abbremsen musste. Diese werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell