Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche sprühen Graffiti- Turnhalle von Grundschule beschädigt

Bünde (ots)

(sls) An der Grundschule Bünde-Dünne kam es am Freitagabend (21.2.) an der Turnhalle zu einer Sachbeschädigung durch aufgesprühte Graffitis. Während einer Schulveranstaltung meldeten aufmerksame Zeugen, dass mehrere Jugendliche Graffitis an die Wand der Turnhalle und auch an ein Sportgerät sprühten. Durch eine gute Beschreibung der Zeugen konnten zwei Jugendliche im Nahbereich angetroffen werden. Einer der Tatverdächtigen gab zu, eine Spraydose gekauft und mit zum Tatort genommen zu haben. In wie weit noch weitere Personen an der Sachbeschädigung beteiligt gewesen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor das Aufsprühen von Graffitis. Es handelt sich um "kein Kavaliersdelikt", sondern um eine Straftat, die oft einen erheblichen Sachschaden verursacht. Einige Farben sind anschließend nicht mehr leicht zu entfernen und bedürfen einer besonderen und kostspieligen Beseitigung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell