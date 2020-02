Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit drei Beteiligten- Eine Fahrerin leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) In Kirchlengern auf der Lübbecker Straße kam es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Kurz vor dem Kreisverkehr Meyerhofstraße in Fahrtrichtung Bünde musste ein Opel-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der 57-Jährige brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Eine dahinter fahrende Skoda-Fahrerin (20 Jahre) aus Bünde erkannte das Abbremsen des Opel-Fahrers noch rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Das übersah jedoch ein Audi-Fahrer aus Kirchlengern zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 20-Jährigen hinten auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Skoda nach vorne auf den Opel geschoben. Die Fahrerin des Skoda wurde im Lendenbereich leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Alle Fahrzeuge waren leicht beschädigt, konnten aber selbständig von der Unfallstelle weggefahren werden. Der Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt.

