Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß in der Dunkelheit- Unfallbeteiligte leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) In der Dunkelheit kam es am Sonntagabend (23.2.) gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Auffahrt zur Autobahn A30 in Bünde. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer befand sich auf der Hansastraße in Fahrtrichtung Bünde und wollte nach links auf die Autobahn A 30 in Richtung Osnabrück abbiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 44 Jahre alte Nissan-Fahrerin aus Hiddenhausen auf der Abfahrt der BAB A 30 (FR Osnabrück) und wollte nach links auf die Hansastraße einbiegen. Sie ordnete sich entsprechend an der Einmündung auf dem linken Abbiegestreifen ein. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der BMW-Fahrer aus Bünde beim Abbiegen auf die Auffahrt soweit mit seinem Fahrzeug nach links, dass er den wartenden Nissan touchierte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW und kam im Bereich der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Die Nissan-Fahrerin verletzte sich leicht im Rückenbereich. Da der BMW nicht mehr fahrbereit war, wurde er durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro.

