Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taxi-Fahrer betrogen- Täter flüchteten

Bünde (ots)

(sls) Sonntagmorgen (23.2.) gegen 06.15 Uhr stiegen zwei bisher unbekannte Personen in ein Taxi am Hauptbahnhof in Bielefeld. Der Taxi-Fahrer aus Bielefeld fuhr beide Personen in Richtung Bünde. Im Bereich der Dusterholzstraße wurde der Taxi-Fahrer aufgefordert langsamer zu fahren, da die Täter scheinbar aussteigen wollten. Plötzlich wurde der Fahrer durch einen der Täter so körperlich bedrängt, dass er das Fahrzeug stark abbremste. Beide Personen nutzten die Gelegenheit um fluchtartig das Taxi ohne Bezahlung (ca. 60 Euro) zu verlassen und in Richtung Waldgebiet Dusterholz wegzulaufen. Die Polizei ist auf Unterstützung bei der Suche nach den Tätern angewiesen. Gibt es Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder die verdächtige Personen im Umkreis des Tatortes gesehen haben. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford (Tel. 05221-8880). Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war ca. 20 Jahre alt, etwa 170-175cm groß und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine beige Kapuzenjacke. Der zweite Täter wird mit ähnlichem Alter und Statur geschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und schwarze Hose.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell