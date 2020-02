Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf der Autobahn- Rückwärtsfahrer meldet sich

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (17.2.) gegen 09.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Bünde auf der Autobahn A 30. Aufgrund einer umfangreichen Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn nach Osnabrück für mehrere Stunden gesperrt werden. Dieses führte zu einem mehr als 10km langen Rückstau bis nach Löhne. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Vorfall, bei dem ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die Rettungsgasse dafür nutzen wollte, um scheinbar rückwärts bis zur nächsten Abfahrt in Hiddenhausen zurückfahren wollte. Der Rückwärtsfahrer meldete sich jetzt auf der Polizeiwache Bünde. Er teilte den Beamten mit, dass ihm sein Fehlverhalten zunächst nicht bewusst gewesen sei. Er habe ein krankes Kind im Fahrzeug gehabt und wollte dieses nach ca. 2. Stunden Wartezeit im Stau endlich nach Hause bringen. Eine andere Lösung habe er nicht gesehen. Er wurde jedoch durch einen weiteren aufmerksamen Zeugen in der Rettungsgasse auf sein Fehlverhalten und den damit verbundenen erheblichen Gefahren aufmerksam gemacht. Er ordnete sich daraufhin noch vor der Abfahrt wieder in die Rettungsgasse ein. Dem Fahrer wurden nochmals die Gefahren seines Handelns aufgezeigt und die daraus folgenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen erklärt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell