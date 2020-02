Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger an Gelenkbus will Straße überqueren

Löhne (ots)

(um) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern morgen, gegen 07:10 Uhr, an der Häger Straße. Ein 20-Jähriger stieg aus dem Bus an der Haltstelle Marktplatz und überquerte in der Dämmerung die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-jähriger aus Löhne mit seinem PKW Volvo die Hägerstraße in Richtung Ortsausgang. Es kam auf der Fahrbahn vor dem Bus zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem PKW. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mann zurück auf den Gehweg und verletzte sich schwer. Eine Versorgung durch einen Rettungswagen erfolgte vor Ort. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall unter Anwendung des Monobildverfahrens auf.

