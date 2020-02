Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Teure Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Herford - Elverdissen (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (19.02.) stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge einer ausführenden Firma an einem Haus an der Elverdisser Straße. Die Baustelle war bis in den späten Abend noch bearbeitet worden, bevor es am frühen Morgen weiterging. Der Handwerker bemerkte dann am Morgen das Fehlen von einem Laser, Stemmhammer und verschiedenen Akku Werkzeugen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

