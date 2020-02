Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Spielhalle- Vernebelungswarner löst aus

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (18.2.) drang ein bislang unbekannter Täter in eine Spielhalle an der Steinstraße an. Der männliche Täter brach gegen 03.40 Uhr ein Fenster im hinteren Bereich auf und drang in das Gebäude ein. Dort gelang der Täter durch das Aufbrechen einen weiteren Tür in den eigentlichen Spielsalon. Beim Betreten des Raumes kam es zur Auslösung eines Alarms und die Vernebelungseinrichtung ging in Betrieb. Die sorgte dafür, dass der gesamte Raum vernebelt wurde und der Täter vermutlich keinen Automaten aufbrechen konnte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin wieder durch das aufgebrochene Fenster aus dem Objekt. Aufgrund von Videoaufzeichnungen wird der Flüchtende wie folgt beschrieben: Etwa 170cm groß und normale Statur, er trug einen schwarzen Parker mit Kapuze, eine dunkel blaue Hose und blaue Sneakers mit weißen Absatz. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem ist im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Angaben zum möglichen Täter machen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell