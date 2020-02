Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Vorfahrt missachtet

(sls) Auf der Laarer Straße in Herford kam es am Sonntagnachmittag (16.2.) zu einen Zusammenstoß zwischen einem Skoda-Fahrer und dem Fahrer eines weißen Seat. Ein 50-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Skoda die Stedefreunder Straße in Richtung Bielefeld. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Laarer Straße ein 38-jähriger Herforder mit seinem weißen Seat in Fahrtrichtung Herford. Der Bielefelder beabsichtigte die Laarer Straße zu überqueren, um in Richtung Stedefreund weiterzufahren. Hierbei übersah er jedoch, den vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer auf der Laarer Straße. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer so verletzt, dass sie durch Rettungswagen für die weitere ärztliche Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der gesamte Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

