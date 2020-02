Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Tresor entwendet

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Samstag (15.02.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Betrieb an der Ackerstraße ein. Im Inneren der Firma stahlen die Einbrecher dann einen Tresor, der in den dortigen Büros verbaut war. Durch den Abstransport des schweren Diebesgut beschädigten die Täter eine Treppe und hinterließen erhebliche Schleifspuren bis in die Einfahrt der Firma. Der Schaden wird mit mehren tausend Euro angegeben. Der Inhalt des Wertbehältnisses muss durch die Geschädigten noch zusammengetragen werden. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell