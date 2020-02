Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinsame Sicherheitskontrollen - Erhebliche Gesundheitsgefahren in "Sisha-Bars" festgestellt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford hat in der vergangenen Nacht wieder verstärkt Präsenz in der Innenstadt Herford gezeigt. Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld kontrollierten die Beamten verschiedene Barbetriebe in Herford, Löhne und Bünde. Der Einsatzleiter der Polizei EPHK Volker Huß bezeichnet die Überprüfungen als Erfolg: "Es war allerdings erschreckend, wie viele strafbare Verstöße die Beamten feststellen mussten." Außergewöhnlich war sicher dabei, dass in drei Bars die Schadstoffkonzentration im gesundheitsgefährdenden Bereich lag. In einem Betrieb musste eine temporäre Schließung erfolgen. Die CO-Alarmmelder der einschreitenden Polizeibeamten schlugen beim Betreten der Bar an. Zusätzlich waren Brandgefahren in einem Betrieb nicht auszuschließen. Die Ergebnisse der zahlreichen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten müssen noch zusammengetragen werden. Die Polizei Herford wird die Einsatzkonzeption mit unangekündigten gemeinsamen Kontrollen dieser Art fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell