Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW beschädigte geparkten Pkw- Verursacher alkoholisiert

Spenge (ots)

(sls) Ein unter Alkoholeinfluss stehender LKW-Fahrer beschädigte am Mittwochnachmittag (12.2.) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Langen Straße einen geparkten Ford Mondeo. Die 35-jährige Fahrerin aus Enger hat den Pkw auf dem Parkplatz geparkt und ging Einkaufen. Bei ihrer Rückkehr wurde sie von einer aufmerksamen Zeugin aufmerksam gemacht, dass der Fahrer eines LKW-Mercedes gegen ihren Pkw gefahren sei. Der 36-jährige LKW-Fahrer aus Detmold stieß beim rückwärts Ausparken gegen den Ford. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkohol-Test verlief positiv. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

