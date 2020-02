Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - E-Bike von Mitarbeiterparkplatz gestohlen

Bünde (ots)

(um) Gestern in der Zeit von 14:00 Uhr bis in den späten Abend, gegen 22:00 Uhr, liegt die Tatzeit eines Diebstahls an der Miele-Straße. Demnach stahlen bislang unbekannte Täter ein angeschlossenes schwarz blaues E-Bike der Marke Profit. Der Schaden beträgt etwa 1.300.- Euro. Die Polizei prüft in diesem Fall die Auswertung von Videomaterial. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell