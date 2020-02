Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger leicht verletzt- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Montagmittag (10.2.) gegen 12.20 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Holzhauser Straße / Borriestraße / Levisionstraße. Ein 42-jähriger Bünder befuhr mit seinem Pkw die Holzhauser Straße stadteinwärts. Er beabsichtigte mit seinem Ford Fiesta im Kreuzungsbereich Borriestraße nach links in diese abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 82-jähriger Fußgänger im Bereich der Holzhauser Straße und wollte den Kreuzungsbereich der Borriestraße in Richtung Levisionsstraße überqueren. Die für ihn geltende Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht. Beim Abbiegen übersah der Ford-Fahrer den querenden Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger über die Motorhaube zu Boden geschleudert. Er wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand am Fahrzeug ein leichter Sachschaden im vorderen Bereich.

