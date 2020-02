Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall- Verursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Spenge (ots)

(sls) Am Samstagabend (8.2.) kam es auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin aus Spenge befuhr mit ihrem Pkw die Lange Straße in Richtung Bünde. Vor ihr befand sich eine Renaultfahrerin. Die 52-Jährige aus Bünde musste verkehrsbedingt in Höhe der Hausnummer 36 anhalten. Die Mercedes-Fahrerin bemerkte dieses jedoch viel zu spät und fuhr auf den Renault hinten auf. Es entstand geringer Sachschaden, jedoch stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme fest, dass die 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde auf Anordnung eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Ihr wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

