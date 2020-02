Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen gesucht- Unfallflucht in der Nacht

Löhne (ots)

(sls) Die Polizei Herford ist auf der dringenden Suche nach einem Unfallverursacher in Löhne. Dieser hat an der Von-Humboldt-Straße am Samstagabend (1.2) in der Zeit von 20.00 Uhr bis in der Nacht einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw erheblich beschädigt. Der weiße Toyota Yaris stand geparkt ca. 3m hinter einer baulich bedingten Fahrbahnverengung. Der Fahrer wollte gegen 01.00 Uhr mit seinem Pkw wieder wegfahren und stellte die erheblichen Beschädigungen am Heck des Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

