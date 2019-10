Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.10.2019

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall (s. Bildmaterial) ++

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Emden - Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr kam es an der Ubierstraße, Einmündung Teutonenstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 56-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw VW die Ubierstraße in Richtung Frankenstraße und beabsichtigte nach links in die Teutonenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 42-jährigen Mofa-Fahrer aus der Krummhörn, der die Ubierstraße in Richtung Larrelter Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 42-jährige nach jetzigem Kenntnisstand schwer verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

