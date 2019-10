POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

Landkreis Leer / Landkreis Cloppenburg - Festnahme eines Einbrechers

Landkreis Leer / Landkreis Cloppenburg - Wie bereits am 11.10.2019 berichtet, wurde ein 21-jähriger Mann aus Nortmoor nach einem Wohnungseinbruch in der Schulstraße in Ostrhauderfehn vorläufig festgenommen. In der Folge wurden in seinem Pkw mit auswärtiger Städtekennung Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Zumindest in einem Falle konnten Gegenstände einem Einbruchdiebstahl aus Uplengen vom 08.10.2019 zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich ordnete das Amtsgericht Leer die Untersuchungshaft an. Der 21-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann in fünf weiteren Einbruchdiebstählen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta tatverdächtig ist. Insgesamt werden dem Mann derzeit 18 Taten, darunter 15 Wohnungseinbruchdiebstähle, aus dem Landkreis Leer und dem Landkreis Cloppenburg vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

