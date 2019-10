POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden von Dienstag, 29.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Auffinden von Betäubungsmitteln

Leer - Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Leer in der Straße "Blinke" eine Gruppe von drei jungen Männern, die rauchend den Gehweg entlangliefen. Da das äußere Erscheinungsbild nicht direkt auf das tatsächliche Alter schließen ließ, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle der Männer. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten den Geruch von Marihuana. Bei einer Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Rucksäcke fanden die Beamten bei einem 18-jährigen jungen Mann aus Rhauderfehn Marihuana mit einer Gesamtmenge von einer unteren zweistelligen Grammzahl. Das Marihuana wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Diebstahl von Fallrohren

Leer - In der Zeit von Samstagabend bis Montagabend kam es in der Neuen Straße zu einem Diebstahl von Kupferrohren. An beiden Seiten eines Gebäudes entwendeten bislang unbekannte Täter die Fallrohre aus Kupfer mit einer Gesamtlänge von etwa acht Metern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Diebstahl aus Bauwagen

Moormerland - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag kam es auf einer Baustelle in der Tjalkstraße zu einem Diebstahl aus einem Bauwagen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in den Wagen und entwendeten eine Kettensäge und eine Schubkarre. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Mehrere Straftaten auf Sportgelände

Emden - Auf dem Gelände des SV Blau-Weiss von 1920 Emden-Borssum e.V. im Wykhoffsweg kam es in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen zu mehreren Straftaten. Bislang unbekannte Täter manipulierten am Schloss einer Tür zu einem Imbisswagen und stießen mutmaßlich mit einem Absperrpfosten gegen die Tür, welche hierdurch beschädigt wurde. An einer Tür des Vereinsheimes wurde eine eingesetzte Holzplatte mutmaßlich durch Gewalteinwirkung beschädigt. Auf dem Sportgelände selbst sind weitere Gegenstände wie Blumentöpfe beschädigt und zerstört worden. Weiterhin wurde bereits in der Nacht vom 23.10 auf den 24.10 ein hölzerner Anbau zum Ausschank von Getränken angegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn/Westoverledingen - Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Rhauderfehn/Westoverledingen - Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagnachmittag einen Fahrer eines Pkw Opel, der die Landesstraße in Richtung Rhauderfehn befuhr. Während der Fahrt fuhr der Fahrzeugführer permanent in Schlangenlinien und geriet hierbei, auch bei entgegenkommenden Fahrzeugen, in den Gegenverkehr. Die Zeugen folgten dem Fahrzeug und informierten die Polizei. Der Pkw-Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus Westoverledingen, konnte letztlich durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Er gab an, dass er der Fahrer des Pkw gewesen sei und willigte einem Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 2,60 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme in der Polizeidienststelle durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

