POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 27.10.2019

++ Auffinden von Betäubungsmitteln im Rahmen von Kontrollen ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Auffinden von Betäubungsmitteln im Rahmen von Kontrollen

Am Samstag, gegen 20:20 Uhr, wird eine fünfköpfige Personengruppe von einer Streifenbesatzung im Julianenpark angetroffen und kontrolliert. Bei vier der männlichen Jugendlichen, alle im Alter von 15 Jahren, wird eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden bzw. entsprechende Utensilien für deren Konsum. Gegen die aus Leer und Moormerland kommenden Beschuldigten werden die entsprechenden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen werden sichergestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird dann ein in Estorf/Weser wohnhafter Mann von einer Streifenbesatzung in der Mühlenstraße angetroffen und kontrolliert. Auch bei dem 18-Jährigen wird eine geringe Menge Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Auch hier wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wird ein PKW VW Passat mit Kennzeichen Leer von einer Streifenbesatzung in der Heisfelder Straße angehalten und kontrolliert. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer werden Anhaltspunkte für bestehenden Alkoholeinfluss festgestellt. Ein erfolgter Atemalkoholtest ergibt 1,22 Promille. Daraufhin wird eine Blutentnahme angeordnet. Des Weiteren ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während mit dem Beschuldigten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse keine direkte Verständigung möglich ist, kann diese zumindest teilweise über den ebenfalls alkoholisierten, auf dem Beifahrersitz befindlichen, Halter des Fahrzeuges erfolgen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen werden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am gestrigen Samstag befährt ein 55-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Motorrad Suzuki die Bundestraße 438 von Collinghorst kommend in Richtung Folmhusen. Gegen 14:25 Uhr überholt er in Höhe der dortigen Feldhörnstraße mehrere vor ihm fahrende PKW. Aus bisher ungeklärter Ursache fährt er dabei in das Heck der Fahrerseite eines PKW Peugeot. Der Führer des Motorrades stürzt und rutscht über die Fahrbahn in einen wasserführenden Graben, wo er bewusstlos liegen bleibt. Aufmerksame Ersthelfer können ihn dort bergen und die Rettungskräfte alarmieren. Der Verunfallte wird schließlich mit lebensgefährlichen multiplen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein regionales Unfallkrankenhaus verbracht. Die 21-jährige aus Rhauderfehn stammende Führerin des PKW Peugeot bleibt bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme kommt das sogenannte "photogrammetrischen interaktiven digitalen Auswerte-System" kurz Phidias zum Einsatz. Dieses vereinfacht die Herstellung maßstabsgerechter Skizzen durch eine fotografische Beweissicherung. Der Streckenabschnitt ist für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge bis 18:00 Uhr gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge erleiden einen Totalschaden.

