POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.10.2019

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ Diebstahl aus Pkw ++ Diebstahl aus Neubau ++ Diebstahl aus Münzautomat ++ Sachbeschädigung mit volksverhetzendem Inhalt ++ Sachbeschädigung an fünf Pkw ++

Moormerland - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Moormerland - Am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde ein 63-jähriger Mann aus Moormerland bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann mit einem Pkw Seat die Deichlandstraße von Emden in Richtung Leer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Rettungskräfte waren zu diesem Zeitpunkt zufälligerweise unmittelbar nach dem Unfall vor Ort und konnten den Mann umgehend behandeln. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Messverfahren (Phidias) angewandt. Dieses vereinfacht die Herstellung maßstabsgerechter Skizzen durch eine fotografische Beweissicherung. Zur Durchführung des Messverfahrens wurde die Deichlandstraße kurzzeitig für etwa 20 Minuten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Emden - Wie der Polizei am Samstag bekannt wurde, kam es am vergangenen Freitag in der Bolardusstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge parkte die Geschädigte ihren Pkw gegen 10:00 Uhr an einem Einzelhandelsgeschäft und ließ diesen für einen kurzen Augenblick unverschlossen zurück. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die in dem Pkw befindliche Geldbörse. Am Samstag wurde die Geldbörse im Rahmen einer Fundsache der Polizei übergeben. Dabei wurde festgestellt, dass das in der Geldbörse befindliche Bargeld sowie Bankkarten entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug verstaut werden sollten. Zudem sollten Fahrzeuge auch bei kurzfristiger Abwesenheit zu jedem Zeitpunkt verschlossen werden. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Diebstahl aus Neubau

Moormerland - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es im Barkring zu einem Einbruch in einen zurzeit unbewohnten Neubau. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen verschlossener Fenster Zugang zu dem Gebäude und entwendeten im Inneren diverse Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Diebstahl aus Münzautomat

Leer - In den Morgenstunden des vergangenen Sonntages kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Diebstahl aus Münzautomaten einer SB-Waschanlage in der Deichstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein bislang unbekannter Täter das Gelände der Waschanlage und öffnete mittels eines Werkzeuges insgesamt zwei Münzautomaten. Die darin befindliche geringe Bargeldsumme wurde entwendet. Der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Sachbeschädigung mit volksverhetzendem Inhalt

Emden - In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen kam es an einem Verwaltungsgebäude der Stadt Emden am Frickensteinplatz zu einer Sachbeschädigung mit volksverhetzendem Inhalt. Bislang unbekannte Täter beschmierten einen Fensterrahmen an der rückwärtigen Gebäudeseite mit schwarzen Aufschriften, die volksverhetzende Inhalte aufwiesen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung in dieser Sache. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung an fünf Pkw

Emden - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag wurden im Stadtteil Borssum/Hilmarsum insgesamt fünf geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Im Liekeweg wurde bei einem abgestellten Pkw Mazda die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Hinweise auf einen möglichen Diebstahl gab es hierbei nicht. Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt wurde in der Pinienstraße festgestellt. Hier wurde die Fensterscheibe der Fahrerseite mit einem Stein eingeworfen. Auch hier gab es keine Anhaltspunkte für ein Diebstahlsdelikt. Im Hagebuttenweg wurde an einem Pkw Smart der rechte Seitenspiegel beschädigt. In der Zypressenstraße wurden gleich zwei Pkw angegangen. An einem Pkw Toyota wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Ebenfalls der linke Außenspiegel sowie das linke Rücklicht wurden an einem Pkw Opel beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesen Vorfällen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

