Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Werkzeug aus Garage gestohlen

Wetter (ots)

Die Täter hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Fenster zu einer Garage an der Straße Haus Hove ein. Sie kletterten in die Garage und entwendeten daraus diverse Werkzeuge.

