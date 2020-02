Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: "Enkeltrick" misslingt- Bankmitarbeiterin sehr aufmerksam

Spenge (ots)

(sls) In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Anrufen im Kreisgebiet, bei dem die Anrufer versuchen über den sogenannten "Enkeltrick" an Bargeld zu gelangen. Am Donnerstag (6.2.) meldete sich ein Anrufer bei einer Seniorin an der Marktstraße in Spenge und verlangte einen höheren Geldbetrag. Angeblich sei er ein Verwandter der Geschädigten. Als die Seniorin bei der Bank das Geld abheben wollte, bemerkte die aufmerksame Kundenberaterin, dass es sich vermutlich um einen "Enkeltrick" handeln könnte. Sie informierte daraufhin sofort eine Angehörige der älteren Dame. Da diese auch ausschließen konnte, dass es den Verwandten wirklich gibt, wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt. Dadurch konnte verhindert werden, dass die Senioren um viel Bargeld erleichtert wurde. Weitere Hinweise auf den Anrufer konnten bislang nicht ermittelt werden. Durch das vorbildliche Handeln der Mitarbeiterin verlief dieser Betrugsversuch erfolglos. Jedoch kommt es immer wieder zu weiteren Versuchen der Trickbetrüger. Die Polizei rät deshalb gerade bei Anrufen wo Geldforderungen eine Rolle spielen: - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel oder anderer Verwandter, Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110!

